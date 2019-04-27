В России женщина устроила кровавую резню из-за выборов в Украине: опубликовано фото

В Тамбове местная жительница убила своего мужа ножом из-за того, что тот мешал ей смотреть политическое шоу о дебатах кандидатов в президенты Украины.

Об этом сообщает издание lifetambov.ru.

В издании рассказали, что 42-летняя женщина и ее 35-летний муж смотрели шоу об украинских выборах на российском ТВ по телевизору, при этом мужчина мешал женщине, вставляя свои комментарии. Женщина попросила его замолчать и у них завязался конфликт. В ходе перепалки супруга обозвала оппонента, тот ударил ее по лицу, а она, схватив нож, ударила обидчика в область сердца. Мужчина скончался сразу же.

Соседи пары уточнили, что перед конфликтом те смотрели дебаты между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Томске пенсионерку оштрафовали на 5 тысяч рублей за нарушение правил проведения публичного мероприятия. Правоохранители установили, что пожилая женщина поучаствовала в записи видеообращения к президенту РФ Владимиру Путину.