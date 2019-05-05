Боевики понесли тяжелые потери после нападения на ВСУ

За сутки субботы, 4 мая, боевики 16 раз атаковали позиции украинских защитников на Донбассе, ранив одного военного.

Об этом говорится в сводке штаба ООС.

Как отмечается, из 16 обстрелов, три - были проведены с применением запрещенных минскими соглашениями 120 и 82 мм минометов.

"Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в заявлении.

В результате атаки российско-оккупационных войск был ранен один украинский военный. В то же время ответным огнем украинские защитники нанесли врагу тяжелые потери: по данным разведки, двое оккупантов были ликвидированы, еще двое - ранены.

В ночь на 5 мая боевики дважды атаковали позиции ООС. Потерь среди украинских защитников нет.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о смерти на Донбассе командира разведки ВСУ.