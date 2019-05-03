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В Киеве пьяный водитель кувырком вылетел с дороги: видео момента аварии
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В Киеве пьяный водитель кувырком вылетел с дороги: видео момента аварии

пятница, 03 мая 2019, 09:58
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3 мая в Киеве возле станции метро "Бориспольская" произошла авария с участием двух автомобилей. Здесь столкнулись Renault и ЗАЗ, после чего иномарка вылетела на полосу встречного движения и перевернулась.

По данным "Информатора", в страшной аварии чудом никто не пострадал.

Владелец ЗАЗ рассказал, что в салоне перевернутого автомобиля был мужчина, который сначала пытался сбежать, а потом сказал, что он пассажир. Он также говорил, что водитель транспортного средства сбежал.

Издание отмечает, что мужчина, который представился пассажиром, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Правоохранители начали расследование.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Киеве близ станции метро Почайна произошла ДТП со смертельным исходом, погиб велосипедист.

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