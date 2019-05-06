Катастрофа в Москве: опубликованы первые фото из сгоревшего самолета

В сети появились первые фото, сделанные внутри сгоревшего в московском аэропорту "Шереметьево" самолета SSJ-100.

На фото видно, что хвостовая часть самолета выгорела со страшной силой. В частности, заметно, что от кресел в самолете остались одни каркасы. Также заметно, что внутри сгорела вся обшивка самолета, а с потолка свисают провода. Следы копоти также видны и в кабине пилотов.

Как сообщал "Апостроф", катастрофа российского Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", произошла 5 мая.

Сообщается, что во время рейса из Москвы в Мурманск в самолет ударила молния, после чего у самолета отказала система связи. Пилотами было принято решение вернуться в Москву.

При этом посадка была настолько жесткой, что самолет прыгал по взлетной полосе. Также отмечается, что именно в момент посадки самолет охватило пламя. Результате трагедии погиб 41 человек из 78 находящихся на борту.