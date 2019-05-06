На Донбассе в страшной ловушке погибли двое детей

Вечером в воскресенье, 5 мая, в Мариуполе, Донецкой области, двое детей погибли из-за осыпания насыпи песка.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в области.

Сообщение о несчастном случае, который произошел на перекрестке улиц Очаковская и переулка Песчаный в Мариуполе спасатели получили 5 мая в 22:26.

"На территории заброшенного ангара произошло осыпание песка, в результате чего погибли двое детей", - говорится в сообщении.

На месте происшествия спасатели выяснили, что в результате несчастного случая погибли двое мальчиков, 2007 и 2008 годов рождения. Тела погибших были изъяты до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

Бойцы ГСЧС с помощью шанцевого инструмента провели перекопку части обрушившейся насыпи песка с целью выявления других возможных пострадавших. Погибших и пострадавших не обнаружено.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в селе Синяк Киевской области в пожаре сгорело двое маленьких детей.