Зеленский посочувствовал россиянам, напомнив об убитых украинцах

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил сочувствие России в связи с авиакатастрофой в "Шереметьево", напомнив о погибших на Донбассе украинцах и узниках Кремля.

Свое заявление он опубликовал на странице в Facebook.

"Жизнь - это высшая ценность. О том, что ее нужно беречь, нам напоминают наши потери на фронте, трагедии, подобные терактам на Шри-Ланке и аварии в Шереметьево. Погибших не вернуть. Мы сочувствуем близким и будем помнить о тех, кого больше нет", - написал он.

Зеленский также отметил, что "еще мы ежедневно думаем о наших пленных".

"Они живы. И есть те, в чьих силах вернуть их в семьи, те, в чьих силах не допустить трагедий. Чтобы иметь шанс в этом мире, мы должны поставить человека и его жизни главной целью", - написал он.

Как сообщал "Апостроф", в результате жесткой посадки и возгорания самолета в Москве погиб 41 человек.