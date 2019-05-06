RU   UA   EN  

понедельник, 6 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

6 мая

15:37
В Киеве задержали женщину, напавшую на полицейскую
15:30
Евровидение-2019: все, что нужно знать о первом полуфинале
15:19
​Заявление Трампа обрушило китайские биржи: подробности
15:14
"Ливерпуль" понес огромнейшие потери перед битвой с "Барселоной" в Лиге чемпионов
15:08
Известный нардеп разозлил сеть романтической поездкой в Крым
14:40
Зеленский посочувствовал россиянам, напомнив об убитых украинцах
14:38
Порошенко срочно вызвали на допрос в генпрокуратуру
14:31
Реванш регионалов: у Зеленского заговорили о серьезных опасениях
14:25
Судебная война: Нацбанк взялся за недвижимость Коломойского и Боголюбова в Днепре
14:24
​В Киеве произошло смертельное ЧП на железной дороге: фото
14:19
Жуткая авиакатастрофа в Шереметьево: фото, видео и все подробности
14:05
Кто будет новым командующим ООС на Донбассе: названо имя
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Зеленский посочувствовал россиянам, напомнив об убитых украинцах

понедельник, 06 мая 2019, 14:40
переглянути новину українською

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил сочувствие России в связи с авиакатастрофой в "Шереметьево", напомнив о погибших на Донбассе украинцах и узниках Кремля.

Свое заявление он опубликовал на странице в Facebook.

"Жизнь - это высшая ценность. О том, что ее нужно беречь, нам напоминают наши потери на фронте, трагедии, подобные терактам на Шри-Ланке и аварии в Шереметьево. Погибших не вернуть. Мы сочувствуем близким и будем помнить о тех, кого больше нет", - написал он.

Зеленский также отметил, что "еще мы ежедневно думаем о наших пленных".

"Они живы. И есть те, в чьих силах вернуть их в семьи, те, в чьих силах не допустить трагедий. Чтобы иметь шанс в этом мире, мы должны поставить человека и его жизни главной целью", - написал он.

Как сообщал "Апостроф", в результате жесткой посадки и возгорания самолета в Москве погиб 41 человек.

Новости

6 мая

15:37
В Киеве задержали женщину, напавшую на полицейскую
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Митинг под Украинским домом по случаю Дня труда

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

У Зеленского есть два пути для возвращения мира на Донбасс - Леонид Кравчук

Путин поставил Зеленскому жесткие условия: в чем опасность для Украины

Путин придумал новую ловушку на Донбассе: в чем опасность для Украины

У Путина продумали, как нанести удар по Киеву, ему нужно 2-4 недели - генерал Игорь Романенко

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: