RU   UA  

вторник, 23 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.70
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

23 апреля

10:25
Звезда "Игры престолов" рассказала о своей первой постельной сцене в сериале
10:20
В России озвучили Зеленскому подлый вариант спасения украинских моряков
10:17
Официальные результаты выборов - обработано 99,9% (обновляется)
10:14
Легендарный украинский футболист дал прогноз на матч Динамо - Шахтер
10:05
В Киеве пьяный именинник устроил жесткое ДТП: фото и видео
10:02
Кравчук взбудоражил российскую пропаганду советом по Крыму для Зеленского
09:48
​Что происходит с гривной: официальный курс от НБУ на 23 апреля
09:35
Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились фото младшего сына в честь его первого дня рождения
09:32
В Украине проведут испытания грозного оружия, которое способно остановить Россию: видео
09:26
Непобедимый украинский боксер высказался о победе Зеленского: опубликовано видео
08:55
На Шри-Ланке резко выросло число жертв терактов
08:29
Стало известно об опасных провокациях России в Крыму: что происходит
Все новости

На Шри-Ланке резко выросло число жертв терактов

вторник, 23 апреля 2019, 08:55
переглянути новину українською

Число погибших в результате серии взрывов на Шри-Ланке выросло до 310 человек.

Об этом сообщает телеканал News First со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Также, по уточненным данным, вследствие терактов получили ранения 480 человек. При этом личности 41 погибшего пока не установлены.

Отмечается, что пострадавшие размещены в пяти больницах страны.

Напомним, в результате теракта на Шри-Ланке погибли трое из четырех детей бизнесмена из Дании Андерса Холька Поульсена.

Также местные жители рассказали, что происходило в Коломбо сразу после взрывов.

Как ранее сообщал "Апостроф", власти Шри-Ланки обвиняют в организации взрывов, которые произошли 21 апреля и унесли жизни 290 человек, местную исламистскую группировку, которую поддерживала крупная международная сеть террористов.

Фотовзгляд

Все галереи
Первая реакция со штаба Владимира Зеленского

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

У Путина продумали, как нанести удар по Киеву, ему нужно 2-4 недели - генерал Игорь Романенко

Савченко снова на свободе: кому это выгодно и что будет дальше

Сможет ли Зеленский прекратить войну на Донбассе: три главных сценария

От 3 до 10 лет: три главных варианта фальсификаций на выборах-2019 и наказания за них

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: