На Шри-Ланке резко выросло число жертв терактов

Число погибших в результате серии взрывов на Шри-Ланке выросло до 310 человек.

Об этом сообщает телеканал News First со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Также, по уточненным данным, вследствие терактов получили ранения 480 человек. При этом личности 41 погибшего пока не установлены.

Отмечается, что пострадавшие размещены в пяти больницах страны.

Напомним, в результате теракта на Шри-Ланке погибли трое из четырех детей бизнесмена из Дании Андерса Холька Поульсена.

Также местные жители рассказали, что происходило в Коломбо сразу после взрывов.

Как ранее сообщал "Апостроф", власти Шри-Ланки обвиняют в организации взрывов, которые произошли 21 апреля и унесли жизни 290 человек, местную исламистскую группировку, которую поддерживала крупная международная сеть террористов.