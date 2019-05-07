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Под Днепром наркоман устроил смертельный взрыв в людном месте: фото и видео

вторник, 07 мая 2019, 17:42
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В Марганце Днепропетровской области молодой человек с наркотической зависимостью взорвал гранату в людном месте, в результате происшествия есть жертвы.

После взрыва было обнаружено, что один человек погиб. Трое были доставлены в больницу в тяжелом состоянии, при этом один из пострадавших потерял ухо.

"Наркоман взорвал гранату в людном месте, в результате чего один человек погиб, ещё трое в тяжёлом состоянии, у одного из пострадавших оторвало ухо", - повідомляється в одному з місцевих пабліків.

Позже в Национальной полиции сообщили, что среди пострадавших один полицейский - патрульный Марганецкого отделения старший лейтенант полиции Д., который находился при исполнении.

Правоохранители прибыли на место взрыва и устанавливают обстоятельства происшествия.

Как сообщил "Апостроф", 5 мая в одном из частных домов села Вольное Макаровского района в результате взрыва тротиловых шашек погиб человек, еще трое получили ранения.

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