​В Украину вернулись два крымских узника: подробности

7 мая два украинских рыбака Руслан Кондатюк и Андрей Морозов, которые в сентябре 2018 года были задержаны ФСБ РФ в Черном море и удерживались в оккупированном Крыму, вернулись домой в Херсон.

Об этом написала Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

"Руслан Кондратюк и Андрей Морозов - два украинские рыбаки из Херсона, которые содержались на территории оккупированного Крыма и сегодня были освобождены, уже пересекли КПВВ" Чонгар ". Сейчас они ожидают своих родных, чтобы вместе отправиться домой. Эту информацию мне подтвердили украинские пограничники", - написала Денисова.

Как сообщал "Апостроф", 10 сентября пограничники ФСБ России задержали двух украинских рыбаков, которые пришвартовались к берегу оккупированного Крыма.