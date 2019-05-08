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В Шереметьево произошло новое ЧП с самолетом Superjet-100: фото
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В Шереметьево произошло новое ЧП с самолетом Superjet-100: фото

среда, 08 мая 2019, 09:45
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В российском аэропорту Шереметьево эвакуировали пассажиров еще одного самолета Sukhoi Superjet 100.

Об этом сообщает ресурс Mash.

Так, пассажиров, которые были в салоне летательного аппарата, эвакуировали из него из-за запаха горелой проводки.

"Рейс Москва-Рига должен был вылетать еще в 11 часов, но отправление отменили. Странный запах, маленькая паника - людей вывели обратно", - написали в сети, а также опубликовали фото с места ЧП.

По данным "Пятого канала", речь шла о рейсе SU 2118, который должен был отправиться в латвийскую столицу 7 мая в 22:55. По сведениям телеканала, специалисты проверили воздушное судно и не обнаружили неисправностей. На сайте аэропорта указано, что борт вылетел в 1:24 и прибыл в Ригу с опозданием на два часа в 02:47 вместо запланированных 00:45 по местному времени.

Отмечают, что официального подтверждения информации СМИ пока нет.

Как сообщал "Апостроф", опубликована расшифровка переговоров сотрудников экстренных служб аэропорта Шереметьево в первые минуты ЧП с самолетом Sukhoi Superjet 100, в котором погиб 41 человек.

Также основной версией в деле о катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот", в ходе которой погибли 41 пассажир, является ошибка пилотов.

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