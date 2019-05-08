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Смертельное ДТП с грузовиком туристов на Прикарпатье: суд вынес важное решение

среда, 08 мая 2019, 19:22
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Суд взял под стражу водителя грузовика, устроившего ДТП на Прикарпатье, в котором погибли три человека.

Об этом сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало, передает Украинская правда.

"Городской суд Ивано-Франковска избрал меру пресечения в виде содержания под стражей 2 месяца без права внесения залога для водителя, который перевозил людей в авто, которое упало в реку", - сказал он.

Кроме того, председателю общественной организации "Федерация рафтинга Прикарпатья", который позволил эту перевозку, избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

Отметим, что по предварительным данным, в автомобиле находились 23 человека, все пассажиры - граждане Беларуси.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что водитель грузовика был пьян.

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