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На Волыни жесткого избили журналистов на дне рождения начальника таможни: опубликовано видео

четверг, 09 мая 2019, 06:59
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На Волыни разгорелся скандал с участием местного чиновника Александра Оникийчука, представители которого угрожали журналистам телерадиокомпании "Аверс".

Как сообщает сам телеканал, представители ТРК "Аверс" наведались на день рождения руководителя пункта пропуска "Ягодин", где неизвестные им начали угрожать убийством.

Конфликт произошел, когда журналисты пришли в ресторан "Лемарк" в селе Свитязь Шацкого района, где происходило празднование. Здесь им заломили руки, забрали телефоны и сломали камеры.

"Мы пытались пообщаться с чиновниками, но на нас напали агрессивно настроенные мужчины, которые, как известно, являются таможенниками. Они избили нашего оператора, избили водителя, у которого забрали банковские карточки и документы на автомобиль", - говорится в сюжете.

Ранее "Апостроф" сообщал, что сотрудники правоохранительных органов города Черкассы рассматривают сразу несколько различных версий нападения на журналиста Вадима Комарова.

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