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Стало известно, где похоронят разбившегося на мотоцикле Доренко

четверг, 09 мая 2019, 23:05
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В сети опубликовали информацию о месте похорон российского пропагандиста Сергея Доренко, который 9 мая погиб в результате ДТП.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Раньше всех. Ну почти".

"Доренко будет похоронен в Москве на Троекуровском кладбище - один из соратников журналиста", - написали в сети.

Также там обнародовали и причину аварии с пропагандистом.

"Проблема с сердцем - предварительная причина смерти Доренко, точную определит вскрытие", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в сети появились фото и видео с места смертельной аварии в Москве, в которой в четверг, 9 мая, погиб журналист Сергей Доренко.

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