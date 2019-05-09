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В Киев произошло новое жесткое ДТП на "проклятом" месте: видео

четверг, 09 мая 2019, 18:54
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В четверг, 9 мая, на съезде с моста в Киеве автомобиль влетел в отбойник.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

Авария произошла на спуске с Дарницкого моста на Надднепрянском шоссе. Отмечают, что водитель автомобиля не справился с управлением и влетел в отбойник.

В результате инцидента пострадали люди. Однако больше информации о происшествии нет. На месте работала бригада скорой помощи и патрульная полиция.

Напомним, на Воздухофлотском проспекте в Киеве в ночь на 8 мая водитель автомобиля Lexus не справился с управлением, вылетел с дороги на тротуар, после чего врезался в лестницу, а потом в здание общежития Электромеханического колледжа.

Как сообщал "Апостроф", в Киевской области на Столичном шоссе произошло ДТП с участием двух автомобилей.

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