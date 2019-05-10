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Главарям ДНР-ЛНР не понравится: на Западе придумали неожиданный план по Донбассу

пятница, 10 мая 2019, 08:28
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В немецком парламенте обсудили дополнения к минским соглашениям по Донбассу, среди которых - временная замена "правительств" так называемых "ДНР" и "ЛНР" международной администрацией.

В Германии уверены, что Украина является "краеугольным камнем, гарантирующим стабильность европейской системы безопасности". По этой причине здесь предлагают как можно скорее найти решение российско-украинского конфликта, угрожающего всей этой системе.

С предложением о международной администрации выступила член внешнеполитического комитета бундестага от фракции СвДП Рената Альт.

"Минские соглашения фактически мертвы. Для меня было важно дать новый импульс с тем, чтобы процесс снова пришел в движение", - считает она.

Политик уверена, что проблема заключается не только в нежелании России делать шаги навстречу урегулированию конфликта, но и в структурных изъянах минских договоренностей.

В ее фракции предложили дополнить минский протокол сроками, расстановкой приоритетов и последствиями за бездеятельность. Также немецкие политики настаивают на установлении контроля ООН над российско-украинской границей и выводе из Донбасса всех гражданских и парамилитарных вооруженных групп.

Что касается переходной гражданской международной администрации, то, по мнению фракции, в ее задачу входили бы подготовка и проведение свободных выборов на этих территориях. Также здесь предложили внедрить на оккупированные территории полицейскую миссию Евросоюза.

"Необходимо оперативное подразделение, которое бы вместе с украинской полицией обеспечивало поддержание общественного порядка. Это позволило бы повысить доверие жителей востока Украины к государственным правоохранительным органам", - добавила Альт.

Ранее "Апостроф" сообщал, что боевики на Донбассе объявили через миссию наблюдателей ОБСЕ о том, что в одностороннем порядке отказываются выполнять режим прекращения огня вдоль линии соприкосновения.

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