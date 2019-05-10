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В сети появилось видео смертельной аварии с военными в Киеве

пятница, 10 мая 2019, 18:20
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В сети появилось видео момента жуткой аварии с военными в Киеве, которые погибли 10 мая в результате столкновения с грузовиком.

Об этом сообщает издание "Информатор".

На записи видно, как легковой автомобиль марки ВАЗ 2106 на высокой скорости слетает с дороги прямо в заднюю часть припаркованного грузовика MAN. Передняя часть ВАЗ в буквальном смысле сложилась "в гармошку". Кроме того, что водитель уснул, сообщается, что машина была неисправна.

Также на видеозаписи запечатлено, как с места, куда летела легковушка, буквально за считанные минуты до аварии отъехало другое авто. Ему чудом удалось избежать аварии, которая могла бы унести еще больше жизней.

Напомним, авария произошла на Окружной дороге около Обойного рынка. Машина, в салоне которой находились двое военных, влетела под грузовик. В результате ДТП пассажир и водитель ВАЗ скончались на месте от полученных травм.

Отмечают, что военнослужащие возвращались домой в город Каменец- Подольский (Хмельницкая область) с учений Объединенных сил.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинские военные попали в смертельное ДТП на Донбассе, в результате чего погиб один боец ВСУ.

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