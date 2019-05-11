Машина превратилась в "блин": фото смертельного ДТП на трассе Бердянск-Мариуполь

10 мая на одном из участков трассы Мариуполь-Бердянск произошла смертельная авария. Здесь столкнулись "ВАЗ 2109" и "Газель".

По информации местной прессы, очевидцы происшествия рассказали, что ДТП случилось в 67 километрах от Мариуполя в районе поселка Осипенко. Автомобили столкнулись утром.

В результате столкновения легковой автомобиль буквально превратило в "блин". От машины практически нечего не осталось. Что касается "Газели", то у грузового автомобиля сильно поврежден передний бампер.

В результате аварии на месте трагедии погиб водитель легковушки. Тело мужчины из автомобиля достать смогли только спасатели.

Полиция выясняет обстоятельства трагедии.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 9 мая на востоке Украины в зоне проведения операции Объединенных сил в результате ДТП погиб очередной боевик.