На Донбассе ликвидировали главаря боевиков ДНР по кличке "Кипиш": опубликованы фото

9 мая на востоке Украины в зоне проведения операции Объединенных сил в результате ДТП погиб очередной боевик.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

"9 мая пополнилась очередным бойцом Громлюк "Кипиш" Кирилл из Макеевки. ДТП между Донецком и Макеевкой. 5 омсбр. Все будет Украина и победа за нами!" - говорится в сообщении.

При этом на опубликованных скринах видно, что "Кипиш" имел не очень хорошую репутацию. В частности, его обвиняют в том, что он не смог справиться с "руководящей" должностью у боевиков.

Также в сети опубликовали фотографии погибшего на Донбассе боевика.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на Донбассе ликвидирован наемник из России Евгений Шабаев с позывным "Лунь".