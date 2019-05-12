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Американца впечатлил "апокалипсис" на Донбассе: видео с передовой

воскресенье, 12 мая 2019, 05:29
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Американский репортер Дэниэл Браун побывал в Авдеевской промзоне, где уже долгое время украинские военные дают отпор боевикам.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Браун с фотоаппаратом снимает в зоне боевых действий разбитые цеха, где когда-то работали люди, мусорку из отстрелянных гранатометов, на которых в ящиках растет лук и тому подобное.

Журналист также стал свидетелем, как ВСУ сбили беспилотник врага.

"На самом деле, большинство американцев не знают о войне в Украине. А среди тех, кто знает, часть говорит, что это гражданская война. Часть говорит, что это гибридная война между Россией и Западом", - рассказал репортер.

Ранее Браун посещал Марьинку и Красногоровку, но здешний пейзаж его особенно впечатлил. По его словам, это война, которую нельзя сравнивать ни с Ираком, ни с Афганистаном - она другая, более страшная.

"Это необъявленная война", - отметил репортер.

В феврале бойцы ВСУ уничтожили ДРГ боевиков в районе Авдеевки.

Как сообщал "Апостроф", 6 мая на Донбассе в последний раз в качестве президента побывал Петр Порошенко.

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