​На Донбассе ликвидировали 20-летнего боевика ДНР: опубликованы фото

Бойцы ВСУ 7 мая ликвидировали боевика незаконного вооруженного формирования на Донбассе Алексея Ищенко.

Об этом написал блогер и офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц") в Facebook.

"200 бригада 07.05.19 пополнилась очередным бойцом Иващенко Алексей из Дебальцево", - говорится в сообщении.

В социальных сетях сторонники боевиков подтвердили информацию о ликвидации оккупанта. Сообщается, что боевик был ликвидирован во время минометного обстрела.

Также известно, что Ищенко числится в списках базы "Миротворца".

Как сообщал "Апостроф", 9 мая на востоке Украины был ликвидирован сторонник боевиков Евгений Южик 1993 года рождения.

Добавим также, что 7 мая украинские военнослужащие на Донбассе ликвидировали боевика НВФ Александра Сычева по кличке "Рокер".