В Москве отменили прощание с погибшим Доренко: подробности скандала

В Москве (Россия) полиция запретила выдавать вдове Сергея Доренко его тело для прощания и запланированной кремации.

Об этом сообщает "Говорит Москва".

Как стало известно, во 2-й судебный морг, где хранилось тело погибшего пропагандиста, поступил документ из полиции с распоряжением не выдавать тело для захоронения или кремации. Такое прошение обосновывается необходимостью "повторной судебно-медицинской экспертизы".

Отмечается, что решение было принято после заявления дочерей Доренко от первого брака –Ксении и Екатерины Доренко. Они подозревают, что нынешняя жена ихнего отца медленно его травила.

При этом отмечается, что новое вскрытие проводиться не будет.

"Вероятно, документ следует понимать, как необходимость дождаться результатов судебно-химического исследования, которое и так проводится в плановом порядке. Обычно оно занимает три недели, сейчас оно будет максимально ускорено", - объяснил начальник бюро судмедэкспертизы, главный судмедэксперт Москвы Сергей Шигеев.

Момент смерти Доренко попал на видео

Как известно, Доренко умер 9 мая в центре Москвы во время езды на мотоцикле. Официальная причина смерти - "аневризма грудной части аорты разорванная".