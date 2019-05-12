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В Макеевке "партизаны" отправили в реанимацию боевика "Студента": фото

воскресенье, 12 мая 2019, 14:52
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В оккупированной боевиками Макеевке неизвестные "партизаны" нанесли тяжелые травмы одному из членов незаконных вооруженных формирований.

Об этом в Facebook написал блогер и офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц").

По информации источника, речь идет о боевике по кличке "Студент".

"Сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации", - говорится в сообщении.

По данным сайта "Миротворец", пострадавший - Бороденко Александр 1987 года рождения. Он является уроженцем Макеевки.

Как сообщал "Апостроф", 9 мая на востоке Украины был ликвидирован сторонник боевиков Евгений Южик 1993 года рождения.

Добавим также, что 7 мая украинские военнослужащие на Донбассе ликвидировали боевика НВФ Александра Сычева по кличке "Рокер".

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