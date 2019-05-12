В Макеевке "партизаны" отправили в реанимацию боевика "Студента": фото

В оккупированной боевиками Макеевке неизвестные "партизаны" нанесли тяжелые травмы одному из членов незаконных вооруженных формирований.
Об этом в Facebook написал блогер и офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц").
По информации источника, речь идет о боевике по кличке "Студент".
"Сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации", - говорится в сообщении.
По данным сайта "Миротворец", пострадавший - Бороденко Александр 1987 года рождения. Он является уроженцем Макеевки.
Как сообщал "Апостроф", 9 мая на востоке Украины был ликвидирован сторонник боевиков Евгений Южик 1993 года рождения.
Добавим также, что 7 мая украинские военнослужащие на Донбассе ликвидировали боевика НВФ Александра Сычева по кличке "Рокер".