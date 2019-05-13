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В Киеве авто с ребенком попало в жесткое ДТП: фото и видео

понедельник, 13 мая 2019, 06:51
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В воскресенье, 12 мая, в Киеве произошло жесткое ДТП с участием двух автомобилей.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Авария случилась на Чоколовском бульваре около 21:10. По предварительным данным, водитель авто марки Mercedes пытался проскочить на красный сигнал светофора. На перекрестке он столкнулся с авто Renault, в котором ехали сотрудники службы охраны.

"По словам водителя Renault, он двигался по Чоколовскому бульвару. На перекрестке на красный цвет светофора попытался проскочить Mercedes, чем и спровоцировал столкновение. В результате ДТП, к счастью, никто не пострадал. У автомобиля службы охраны смята передняя часть. Mercedes получил вмятину с боковой пассажирской части. По предварительным данным, в салоне "немца" находился ребенок. Но он также не пострадал", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 11 мая на съезде с Воздухофлотского моста в Киеве лоб в лоб столкнулисьToyota Prius полиции и BMW, вследствие чего пострадали три человека.

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