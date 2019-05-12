​Авто в смятку: появились фото страшной аварии возле ТЦ в Киеве

На улице Берковецкой в столице, возле ТЦ "Лавина", столкнулись два автомобиля.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua, публикуя соответствующие фото.

"Серьезное ДТП в Киеве на Берковецкой. Предварительно, на парковке ТЦ Лавина, не разминулись два автомобиля. К счастью, обошлось без пострадавших. Машины получили серьезные механические повреждения. Ожидают патрульную полицию", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в воскресенье, 12 мая, в Киеве произошла двойная авария с пострадавшими. Все началось с того, что на дороге столкнулись Nissan и Volkswagen. А уже во время оформления ДТП в один из автомобилей на полном ходу врезался SsangYong.

Ранее под Киевом женщина устроила жесткое ДТП на дорогом внедорожнике.