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​Окружены с трех сторон: генерал указал на угрозу мощного удара россиян по Киеву

вторник, 14 мая 2019, 10:13
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В случае объявления Украиной полномасштабной войны с РФ, противник введет свои войска со стороны Беларуси и в кратчайшие сроки нападет на Киев.

Такое мнение высказал бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко в ответ на заявление бывшего командующего ООС Сергея Наева о том, что Вооруженные силы могли бы освободить Донбасс менее, чем за сутки.

По его словам, продвижение войск к границе может быть начато по решению Верховного главнокомандующего, а не военного командира. И если такая команда будет отдана, это может привести к огромным человеческим потерям.

"Но даже если мы выйдем к границам, это будет означать начало широкомасштабной войны с Россией с огромным количеством человеческих потерь. Наши потенциалы различны. Россия имеет преимущество перед нами в бронетехнике, летательных аппаратах, ракетном вооружении. Владимир Путин не остановится", - заявил Романенко.

К тому же, по его словам, силы Украины во многом уступают силам противника.

"Более того, по сравнению с 2014 годом наше положение ухудшилось. В Крыму россияне сформировали стратегическую группировку, которая пять лет назад была тактической. Кроме того, они и в Беларусь завели свои войска, заложили на складах вооружения и готовы нанести нам удар стратегического уровня с севера, а это - самое короткое расстояние от границы до Киева.

Они и на Востоке развернули бригаду оперативно-тактических комплексов "Искандер". Один из дивизионов будет работать непосредственно по Киеву. Возможен залп в 360 ракет, который будет направлен не только по столице нашей страны", - подытожил генерал-лейтенант.

Детально читайте в материале "Апострофа": Дивизион российских "Искандеров" будет работать прямо по Киеву - генерал Игорь Романенко.

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