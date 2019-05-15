Офицер ВСУ показал видео смертельного удара по боевикам-минометчикам

Украинские военные дали адекватный ответ противнику в зоне проведения операции Объединенных сил, в результате которого были ликвидированы двое боевиков.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц").

"В конце апреля, в результате провокационных обстрелов из запрещенного вооружения российско-оккупационных войск подразделений ОС было принято решение относительно адекватного ответа по противнику и уничтожения их позиции, с которой ведется огонь", - говорится в сообщении.

В результате ответного удара были ранены еще двое боевиков. Также были уничтожены два миномета 120 мм и 82 мм.

Ранее "Апостроф" сообщал, что боевики ДНР отметились очередной наглой ложью относительно хода противостояния на Донбассе в эфире сепаратистских ресурсов.