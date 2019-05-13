"Ракету" посадили: в России задержали высокопоставленного экс-боевика ЛНР

В Екатеринбурге задержали бывшего командующего войск противовоздушной обороны так называемой "ЛНР" Владимира Муратова.

Об этом сообщают росСМИ.

Уточняется, что в отношении Муратова возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ, касающееся оборота наркотических средств.

Отметим, что задержанный боевик в свое время командовал противовоздушными силами так называемой "ЛНР" с августа по декабрь 2014 года.

В сети тут же стали комментировать задержание боевика.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Запорожье сотрудники Службы безопасности Украины задержали боевика террористической организации ЛНР, а в сети показали видео операции.

Кроме того, 9 марта военнослужащие одного из подразделений бригады Объединенных сил на Северодонецком направлении задержали боевика ЛНР.

Также на Донбассе задержали боевика-разведчика ЛНР во время проверки документов.