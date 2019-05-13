RU   UA   EN  

понедельник, 13 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.10
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

13 мая

22:15
Словакия - Канада 4-3: онлайн видео трансляция матча ЧМ по хоккею
22:15
В США перед вылетом задержали пилота, которого подозревают в массовом убийстве
21:56
В Киеве наглый вор ограбил мать с ребенком: опубликовано фото
21:49
Рабинович: Наша политическая сила – фаворит на парламентских выборах
21:36
В России трагически погибла молодая журналистка: опубликовано фото
21:11
Стало известно новое решение суда по делу "ПриватБанка"
21:07
Рабинович рассказал, как предлагал Кернесу стать одним из лидеров "Оппозиционной платформы - За життя"
20:51
"Ракету" посадили: в России задержали высокопоставленного экс-боевика ЛНР
20:27
Узник Кремля рассказал о пытках и издевательствах в оккупированном Крыму
19:59
В США умерла легендарная голливудская актриса: фото
19:40
Почти готов: появилось фото нового моста в центре Киева
19:32
​Озвучен "нервный" прогноз курса гривни без поддержки МВФ
Все новости

"Ракету" посадили: в России задержали высокопоставленного экс-боевика ЛНР

понедельник, 13 мая 2019, 20:51
переглянути новину українською

В Екатеринбурге задержали бывшего командующего войск противовоздушной обороны так называемой "ЛНР" Владимира Муратова.

Об этом сообщают росСМИ.

Уточняется, что в отношении Муратова возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ, касающееся оборота наркотических средств.

Отметим, что задержанный боевик в свое время командовал противовоздушными силами так называемой "ЛНР" с августа по декабрь 2014 года.

В сети тут же стали комментировать задержание боевика.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Запорожье сотрудники Службы безопасности Украины задержали боевика террористической организации ЛНР, а в сети показали видео операции.

Кроме того, 9 марта военнослужащие одного из подразделений бригады Объединенных сил на Северодонецком направлении задержали боевика ЛНР.

Также на Донбассе задержали боевика-разведчика ЛНР во время проверки документов.

Фотовзгляд

Все галереи
Акция памяти у Вечного огня в Киеве: эксклюзивные фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

У Зеленского есть два пути для возвращения мира на Донбасс - Леонид Кравчук

Путин поставил Зеленскому жесткие условия: в чем опасность для Украины

Путин придумал новую ловушку на Донбассе: в чем опасность для Украины

У Путина продумали, как нанести удар по Киеву, ему нужно 2-4 недели - генерал Игорь Романенко

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: