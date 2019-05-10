Смерть Доренко: появилось видео попытки врачей спасти ему жизнь

В сети показали кадры, на которых сотрудники скорой помощи пытаются спасти жизнь российскому пропагандисту Сергею Доренко, который 9 мая попал в смертельное ДТП в Москве.

На кадрах, опубликованных в сети, видно, что Доренко не подает никаких признаков жизни, хотя до госпитализации он был жив.

По предварительным данным, у Доренко случился сердечный приступ в тот момент, когда он находился за рулем мотоцикла. Сперва стало известно, что он пережил клиническую смерть, а врачи борются за его жизнь. Позже появилась информация о том, что Доренко умер. При этом отмечается, что травмы полученные им во время падения с мотоцикла не могли быть смертельными.

Как сообщал "Апостроф", в сети появились фото и видео с места смертельной аварии в Москве, в которой в четверг, 9 мая, погиб журналист Сергей Доренко.