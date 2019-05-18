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Бойцы ВСУ нанесли мощный удар в ответ оккупантам на Донбассе

суббота, 18 мая 2019, 09:27
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За сутки 17 мая российские оккупанты на Донбассе обстреляли позиции украинских военных, но солдаты ВСУ дали достойный ответ боевикам.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Так, оккупанты РФ семь раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре раза - с применением запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм. Враг также обстреливал воинов ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 17 мая двух оккупантов было уничтожено, еще 12 - получили ранения", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток враг также продолжил обстрелы позиций украинских военных на Донбассе. В результате этого двое солдат ВСУ получили ранения.

"На каждый обстрел наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются", - заявили в пресс-службе ООС.

Как сообщал "Апостроф", 17 мая возле памятника Шевченко в Харькове простились с Антоном Безверхним с позывным "Питбуль", который погиб от пули снайпера.

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