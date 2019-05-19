Спасала мужа и погибла: под Киевом произошло кровавое ЧП

В Киеве в результате несчастного случая погибла женщина, которая пыталась спасти своего супруга.

Как сообщает сообщество dtp.kiev.ua, инцидент произошел на Житомирской трассе.

"Мужчина застрял под мотоблоком, жена бросилась на помощь. Мужа спасла а самой раздавило голову. Останки извлекали спасатели", - говорится в сообщении.

При этом о состоянии пострадавшего мужчины информации нет.

Напомним, что 17 мая в Днепре на Маршала Малиновского, 80 столкнулись три автомобиля: Peugeot, KIA и Toyota, в результате ДТП погибли мужчина и женщина, позже в больнице умер их 11-летний ребенок.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 18 мая в результате взрыва в Харькове погибли два человека, еще один пострадавший доставлен в больницу с многочисленными повреждениями.