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​В Ивано-Франковске попрощались с погибшим на Донбассе десантником: фото

воскресенье, 19 мая 2019, 22:16
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Сегодня, 19 мая, в Ивано-Франковске попрощались с погибшим на Донбассе бойцом бригады тактической авиации воздушного командования "Запад" прапорщиком Василием Джусом.

На прощание с бойцом пришли десятки франковцев. А уже завтра, 20 апреля, тело погибшего Андрея Джуса повезут в родное село Букачивци Рогатинского района. Там его и похоронят.

Напомним, защитник Украины 1974 года погиб в результате минометного обстрела боевых позиций на Приазовье. Боец погиб в результате попадания осколка. От полученного ранения погиб на месте.

Напомним, с начала суток вторника, 14 мая, в зоне военного конфликта на Донбассе один украинский военнослужащий погиб, еще двое получили ранения.

Также "Апостроф" сообщал, что явилось известно имя погибшего 14 мая на Донбассе военнослужащего ВСУ.

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