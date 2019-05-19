​В сети показали фото очередного "груза 200" у боевиков на Донбассе

Офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц") сообщил о боевике НВФ, который был ликвидирован украинскими военнослужащими на Донбассе 5 февраля.

Об этом он написал в Facebook.

"200 бригада 05.02.19 пополнилась очередным бойцом Зелик Павел. Ранен в р-не н. п. Желобок.Впоследствии умер от ранений, "Призрак"", - говорится в сообщении.

Боевик был фигурантом базы "Миротворца".

Как сообщал "Апостроф", на Донбассе погиб боевик незаконных вооруженных формирований по прозвищу "Мультик", которому было всего 21 год.

9 мая в День победы во Второй мировой войне в оккупированном Донецке прошла акция "Бессмертный полк", в ходе которой в объективы камер сепаратистских СМИ попал ликвидированный на Донбассе "спецназовец" так называемой ДНР.