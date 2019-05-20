На Закарпатье погиб военный: первые подробности

На Закарпатье украинский военнослужащий погиб, подорвавшись на гранате.

Об этом сообщает Mukachevo.net.

Как уточняет издание, инцидент произошел в местной военной части. Соответствующее сообщение от врача госпиталя поступило на линию "102".

Как отмечают правоохранители, мужчина был доставлен с ранением предварительно от взрыва гранаты. К сожалению, военный скончался в карете скорой помощи. При каких обстоятельствах произошло ЧП, пока не известно.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Харькове посреди улицы прогремел смертельный взрыв. На месте происшествия произошел взрыв гранаты. Погибли 36 и 38-летние мужчины. 35-летнего пострадавшего доставили в больницу.

Также на Донбассе в здании банка произошел взрыв, из-за которого семь человек получили травмы и один человек погиб.