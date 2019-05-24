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Синод ПЦУ вынес решение об участии священников в политике

пятница, 24 мая 2019, 20:58
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В Православной церкви Украины запретили архиереям и клирикам баллотироваться в народные депутаты и занимать должности в местных органах власти.

Соответствующее решение было принято во время Синода, сообщает пресс-служба ПЦУ.

Отмечается, что Синод запретил им выдвигать свои кандидатуры для избрания в Верховную Раду или на должности местного самоуправления, где предусмотрено принятие на постоянную работу.

Сообщается, что вместе с тем им разрешено в исключительных случаях по благословению церковной власти баллотироваться в депутаты местного самоуправления при соблюдении соответственно определенных условий.

При этом не уточняется, какие могут быть "исключительные случаи" и условия.

Как сообщал "Апостроф", сербская православная церковь не стала признавать Православную церковь Украины (ПЦУ) и назвала ее создания "церковным расколом".

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