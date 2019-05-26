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Укропы бомбят Донецк: в сети раскрыли лицемерие и ложь боевиков

воскресенье, 26 мая 2019, 14:50
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26 мая 2014 года состоялся первый бой в донецком аэропорту, где украинским силовикам противостояли пророссийские оккупанты.

Об этом напоминает пользователь "Фашик донецкий" в Twitter.

"Для тех, кто не в курсе - 26 мая был первый бой за ДАП. Это особенная дата для каждого жителя оккупированных территорий. Вата лицемерит и нагло п***ит, когда рассказывает о так называемом авианалете на Донецк, именуя это началом войны. С*ки двуличные, война началась в марте еще", - пишет он.

26 мая 2014 года ни один из украинских воинов не погиб. В то же время оккупанты сообщают, что в тот день погибло около 100 боевиков.

Блогер также опубликовал воспоминания о том дне.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети показали фото для сравнения детей и так называемых чиновников на празднике последнего звонка на оккупированном Россией Донбассе.

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