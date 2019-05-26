​В Киеве произошло серьезное ДТП с мотоциклистами: фото и видео с места аварии

26 мая на Набережном шоссе в столице произошла авария с участием двух мотоциклистов.

Об этом сообщает "Киев Оперативный", публикуя соответствующее видео.

Так, ДТП произошло на Набережном шоссе (в сторону моста Патона). Есть раненые, на месте работала скорая. Детали аварии устанавливаются.

"UPD: один мотоциклист въехал в Skoda (AI5064BM) и после этого отскочил в другого мотоциклиста. Для проезда пока только один ряд. Пробка от Почтовой Площади", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 17 мая на одной из столичных заправок возникла драка между мотоциклистом и инкассаторами, которые его "подрезали" на дороге.

2 апреля на Одесской трассе под Киевом мотоциклист попал в серьезное ДТП, в результате чего был госпитализирован в реанимацию в тяжелом состоянии.