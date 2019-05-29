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Зверское убийство 5-летней девочки: суд принял важное решение

среда, 29 мая 2019, 22:37
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Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей женщине, совершившей убийство 5-летней дочери под Житомиром.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области

Так, в среду, 29 мая, в суд были поданы ходатайства о применении к супругам, подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

По данным прокуратуры, Королевский районный суд города Житомира арестовал мать, а рассмотрение ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей отцу судом перенесено на завтра, 30 мая.

Кроме того, Коростенская местная прокуратура открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность).

Как сообщал "Апостроф", в оккупированной боевиками Макеевке Донецкой области женщина зарезала мужа и дочь. Ее сын остался жив, так как успел сбежать.

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