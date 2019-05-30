RU  UA  EN

четверг, 30 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.55
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

30 мая

14:22
Стало известно про "украинский след" в смертельном ЧП с судном в Будапеште: фото и видео
14:18
В сериале "Чернобыль" от HBO заметили сходство с пьесой украинского драматурга: назревает скандал
14:17
Названы печальные последствия для гривны из-за увольнения топ-чиновницы НБУ
14:12
В "Народном фронте" объяснили, почему не поддержали отставку премьера Гройсмана
14:03
Появились фото военных, погибших при крушении вертолета на Волыни
13:55
Гибель бойцов ВСУ на Донбассе: названы причины и одна из главных ошибок
13:45
У Нострадамуса нашли предсказание про Йеллоустонский вулкан: Землю ждет глобальная катастрофа
13:40
Тимошенко призвала президента, правительство и Раду немедленно принять бюджетную резолюцию
13:40
Сзади маленькая Алена Алена: Потап повеселил сеть видео со своим сыном
13:28
Сокрытие улик уходящей властью: Рабинович дал свою версию о причинах ремонта на Майдане
13:24
Рада приняла решение по отставке Гройсмана
13:22
В центре Киева девушки устроили жесткую драку: опубликовано видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Гибель бойцов ВСУ на Донбассе: названы причины и одна из главных ошибок

четверг, 30 мая 2019, 13:55
переглянути новину українською

Одна из главных проблем, из-за которой гибнут защитники Украины на Донбассе, заключается в том, что военные думают, что уже все знают.

Об этом в комментарии "Апострофу" рассказал военный эксперт Михаил Жирохов.

"Основные проблемы – когда люди думают, что они уже все знают. Основная гибель военнослужащих происходит либо в первые две недели, когда они пришли на службу, либо в последние, когда они теряют чувство опасности и появляется некий кураж. Это очень страшно в окопной войне. По большому счету, там делать нечего и это приводит к тому, что чувство страха теряется", - сказал специалист.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": Почему мы теряем военных на Донбассе: две главные причины.

Фотовзгляд

Все галереи
Саакашвили прибыл в Украину: фоторепортаж с места событий

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Почему мы теряем военных на Донбассе: две главные причины

Референдум о мире с Россией: в чем опасность инициативы Зеленского

У Зеленского есть два пути для возвращения мира на Донбасс - Леонид Кравчук

Путин поставил Зеленскому жесткие условия: в чем опасность для Украины

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: