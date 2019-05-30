Гибель бойцов ВСУ на Донбассе: названы причины и одна из главных ошибок

Одна из главных проблем, из-за которой гибнут защитники Украины на Донбассе, заключается в том, что военные думают, что уже все знают.

Об этом в комментарии "Апострофу" рассказал военный эксперт Михаил Жирохов.

"Основные проблемы – когда люди думают, что они уже все знают. Основная гибель военнослужащих происходит либо в первые две недели, когда они пришли на службу, либо в последние, когда они теряют чувство опасности и появляется некий кураж. Это очень страшно в окопной войне. По большому счету, там делать нечего и это приводит к тому, что чувство страха теряется", - сказал специалист.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": Почему мы теряем военных на Донбассе: две главные причины.