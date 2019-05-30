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Почему мы теряем военных на Донбассе: две главные причины

Михаил Жирохов о инцидентах с участием украинских военных на Донбассе

Михаил Жирохов, военный эксперт, специально для "Апострофа" четверг, 30 мая 2019, 12:24
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Михаил Жирохов о инцидентах с участием украинских военных на Донбассе Фото: abcnews.com

8 военнослужащих 53 отдельной мотопехотной бригады попали в плен 22 мая, случайно оказавшись на оккупированной территории в Донецкой области. На военном КАМАЗе они проехали один украинский КПВВ, но при прохождении второго начали набирать скорость и направились в сторону оккупированных территорий. Затем их взяли в плен террористы. "Апостроф" расспросил у военного эксперта Михаила Жирохова, что произошло на самом деле и чего ожидать в сложившейся ситуации.

Попадания в плен происходили постоянно с того момента, как дестабилизировалась линия фронта. И было непонятно, где находится противник, а где наши – люди попадали в плен регулярно.

Случай с попаданием в плен восьми человек связан с географией и отсутствием дисциплины. Изначально маршрут этой машины не пролегал через "желтую" и "красную" зоны. Он пролегал исключительно через "зеленую зону" – освобожденный мирный Донбасс. Но все, кто там служил и воевал, знают, что есть такой путь, где можно сократить немного дорогу. Там есть один "волшебный" поворот налево – им можно в сторону Курахово добраться быстрее. Я могу только предполагать, что водитель, по всей видимости, решил сократить дорогу. Но этот поворот он пропустил и поехал прямо на сторону боевиков. Потому они и "рванули" от нашего блокпоста – у них не было пароля.

Оккупационные "власти" решили обвинить наших ребят в военных преступлениях. Они представляют их не как военнопленных, а как диверсантов. И менять не собираются. Если в обычных случаях обмены происходили достаточно быстро, то в этом случае шансов нет. Ни генеральный штаб, ни военное руководство не выступили с этим заявлением. Это может означать, что либо происходят закулисные переговоры, в чем я не уверен, либо ребята попали в неприятную ситуацию. К тому же, происходит смена руководства.

Запад вряд ли может повлиять на такие мелкие вопросы, особенно сейчас, когда еще не сформулировал свое отношение к новой украинской власти. Наша сторона должна включить их в списки на обмен и настаивать, чтобы их обменяли в первую очередь. Это как ситуация с пленными моряками, которые были вообще захвачены в открытую. Но давление Запада полгода не влияет на решение Российской Федерации.

Это не свидетельствует об обострении конфликта. Это обычная бытовая ситуация, которая возникает, когда воинские части стоят достаточно долго. Основные проблемы – когда люди думают, что они уже все знают. Основная гибель военнослужащих происходит либо в первые две недели, когда они пришли на службу, либо в последние, когда они теряют чувство опасности и появляется некий кураж. Это очень страшно в окопной войне. По большому счету, там делать нечего и это приводит к тому, что чувство страха теряется.

По поводу появившейся информации, что в Луганской области во время боя пропал сапер. В прошлый раз, когда это было, - две недели назад при аналогичных обстоятельствах пропал солдат 35-й отдельной бригады морской пехоты, - там было боестолкновение. Если человек пропал – значит или человек попал на свое минное поле, либо тело невозможно вынести с места боестолкновения (позже стало известно о гибели украинского бойца).

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