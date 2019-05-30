Резонансное убийство девочки под Житомиром: новые фото, видео и скандальные подробности

Отец 5-летней девочки, убитой под Житомиром, во время суда признался в преступлении. Ему грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщает ТСН.

О том, что мужчина виноват в убийстве, рассказала его супруга. По ее словам, преступление он совершил 10 месяцев назад. Потом несколько дней сжигал тело в печке, а пепел выбросил в канаву.

Также во время судебного заседания стали известны скандальные подробности. Так, 5 лет назад она бросила дочь в больнице, узнав, что та больна ДЦП. Ребенка отдали в приемную семью. Супруги Коберник воспитывали девочку 3 года, пока не появились активисты и биологические родители с обвинениями в изнасиловании девочки. Именно под их давлением, суд вернул в свое время девочку родной матери. Этому не помешал даже тот факт, что она лишена прав на двух старших детей.

"Все виновны в смерти Даши. Кто-то боялся за кресло. И вот эти равнодушие и трусость и привели к смерти. Я постоянно звонила и социальным работникам, и в полицию. Наша власть мне сказала: "Вы - никто, и закройте рот", - рассказывает приемная мать девочки.

Тем временем соседи биологических родителей Даши убеждены, что те боролись за возвращение ребенка, только чтобы получать деньги на ребенка-инвалида.

"Они только за деньги детские и жили, потому что он нигде не работал и она тоже", - рассказали они.

Приемная мать Даши просит отдать ей останки ребенка, чтобы похоронить на кладбище. Однако сейчас они на экспертизе. Поэтому пока что из доказательств ужасного преступления у правоохранителей лишь признание родных родителей.

Как сообщал "Апостроф", ранее суд принял важное решение по матери убитой под Житомиром девочки.