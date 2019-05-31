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Ученые обнаружили невозможную планету

пятница, 31 мая 2019, 06:52
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Ученые обнаружили планету NGTS-4b, которая по всем теоретическим расчетам не может существовать там, где существует на самом деле.

Как отмечается, радиус NGTS-4b на 20% меньше, чем у Нептуна, который является четвертой по величине планетой Солнечной системы. При этом масса открытой планеты в 20 раз больше земной.

Однако уникальной ее делают не эти факты.

Ученые отмечают, что планета имеет атмосферу, хотя находится настолько близко к своей звезде, что температура на поверхности достигает тысячи градусов. Кроме того, она настолько быстро крутится вокруг звезды, что целый год проходит на планете всего за 1,3 земных суток.

Астрономы отмечают, что раньше никогда не видели таких громоздких тел в районе, который они называют "пустыня Нептуна". Это район, который настолько близок к звезде, что в нем не могут существовать такие газовые гиганты как Нептун. Радиация там настолько высока, что просто испаряет все газы из атмосферы планет, оставляя их мертвыми.

Почему планета NGTS-4b существует там, где существовать не может, ученые сказать не могут. Однако они предполагают, что либо планета относительно недавно (до миллиона лет назад) оказалась на орбите звезды, или же атмосфера в NGTS-4b настолько велика, что до сих пор испаряется.

По материалам Newsweek

Как сообщал "Апостроф", ранее ученые указали на странную аномалию на Марсе.

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