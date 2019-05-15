Конец всего: опубликовано видео падения на Землю 500-километрового астероида

В сети, на волне темы защиты Земли от астероидов, вспомнили видео телеканала Discovery, который смоделировал падение на планету крупнейшего астероида.

На видео показано столкновение Земли с 500-километровым астероидом, который падает в Тихий океан. В результате такого удара, в воздух взлетит все, что находится в радиусе 10 километров. Ударная волна от взрыва будет двигаться с гиперзвуковой скоростью.

Также отмечается, что мусор с планеты поднимется на низкую околоземную орбиту, после чего вновь рухнет вниз.

В это же время на Земле будет бушевать огненная буря, сжигающая и испаряющая все на своем пути. В течение всего одних суток Земля станет необитаемой.

Ученые отмечают, что согласно фактам, такая катастрофа происходила на Земле по крайней мере шесть раз.

Как сообщал "Апостроф", ранее американские ученые смоделировали столкновение Земли с астероидом и назвали варианты спасения.

Также космическое агентство NASA начало подготовку к столкновению Земли с астероидом.