RU   UA   EN  

четверг, 16 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.15
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

16 мая

15:31
​Меркель сделала заявление о способности остановить Северный поток-2
15:30
Украинские бразильцы из "Шахтера" поздравили с Днем вышиванки: опубликовано фото
15:22
Викинг в "платье": сети повеселило праздничное фото скандального нардепа
15:21
Экологический налог не тратится на нужды экологии и должен быть пересмотрен – Семерак
14:57
Как приятно надеть вышиванку: судья "МастерШеф" умилил украинцев видеопоздравлением
14:55
"Шахтер" показал эмоции футболистов после победы в Кубке Украины: опубликовано видео
14:50
Претендовали две женщины: источник рассказал о сроках назначения нового посла США в Киеве
14:35
США подготовили новый удар по России
14:25
Появились фото и видео элитной квартиры жены Зеленского в Крыму
14:23
Поход в Раду, солнце и вышиванки: эксклюзивные фото выступления Вакарчука в Киеве
14:21
У одного из лучших футболистов мира угнали дорогущий автомобиль
14:14
В центре Киева произошли стычки евробляхеров с полицией: опубликованы видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Конец всего: опубликовано видео падения на Землю 500-километрового астероида

среда, 15 мая 2019, 07:25
переглянути новину українською

В сети, на волне темы защиты Земли от астероидов, вспомнили видео телеканала Discovery, который смоделировал падение на планету крупнейшего астероида.

На видео показано столкновение Земли с 500-километровым астероидом, который падает в Тихий океан. В результате такого удара, в воздух взлетит все, что находится в радиусе 10 километров. Ударная волна от взрыва будет двигаться с гиперзвуковой скоростью.

Также отмечается, что мусор с планеты поднимется на низкую околоземную орбиту, после чего вновь рухнет вниз.

В это же время на Земле будет бушевать огненная буря, сжигающая и испаряющая все на своем пути. В течение всего одних суток Земля станет необитаемой.

Ученые отмечают, что согласно фактам, такая катастрофа происходила на Земле по крайней мере шесть раз.

Как сообщал "Апостроф", ранее американские ученые смоделировали столкновение Земли с астероидом и назвали варианты спасения.

Также космическое агентство NASA начало подготовку к столкновению Земли с астероидом.

Фотовзгляд

Все галереи
Акция памяти у Вечного огня в Киеве: эксклюзивные фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Поколение Z: как найти подход к современным детям

Травля в школах: как не стать жертвой и что делать родителям

Выпускники вузов в Украине оказываются в минусе, но есть другой вариант – эксперт по образованию

Harm reduction: быть здоровым, не изменяя себе

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: