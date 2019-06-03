Под Ровно ребенок погиб, играя в собственном дворе

В пятницу, 31 мая, в селе Большие Цепцевичи, Ровенской области, 5-летнего мальчика насмерть завалило пеноблоками.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Пятилетний мальчик играл во дворе, где проживает его семья. Там были сложены пеноблоки. Ребенок решил вылезти на них, однако груда стройматериалов обрушилась на него.

Ребенка немедленно доставили в медучреждение, но врачам не удалось спасти жизнь мальчика: он умер на операционном столе.

Открыто уголовное дело по статье "умышленное убийство с дополнительной отметкой "бытовой несчастный случай" (ч. 1 ст. 115 УК).

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 31 мая в Переяславе-Хмельницком, Киевской области, двое пьяных сотрудников полиции развлекались во дворе частного дома стрельбой по банкам и попали в голову 5-летнему ребенку, который проходил мимо.