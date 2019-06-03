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​УПЦ (КП) никогда не было: Варфоломей дал жесткий комментарий по Филарету

понедельник, 03 июня 2019, 12:41
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Вселенский Патриарх Варфоломей на встрече с украинскими журналистами в Стамбуле заявил, что Киевского патриархата не существует и никогда не существовало.

Об этом сообщил глава Национального совета журналистов Украины Сергей Томиленко, опубликовав текст выступления патриарха на своей странице в Facebook.

Варфоломей выразил поддержку Украине и Православной церкви Украины.

По его словам, Филарет был восстановлен в епископском достоинстве как бывший Митрополит Киевский.

"Так называемый Патриархат Киевский не существует и никогда не существовал. Мы также исповедуем, что теперь, после предоставления автокефалии, это ответственность Главного епископа Православной церкви Украины его высокопреосвященства Епифания управлять исторической церковью, укреплять единство украинского народа, исповедуя христианские ценности, основанные на Евангелии и пользоваться даром свободы, как средством распространять Благую Весть Нового Завета", - заявил Вселенский Патриарх.

Как сообщал "Апостроф", члены Синода Православной церкви Украины выразили поддержку митрополиту Епифанию, в то время как против него выступил лишь один человек - патриарх Филарет.

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