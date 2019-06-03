В полиции рассказали свою версию убийства ребенка под Киевом

В отделе коммуникации полиции Киевской области заявили, что из двух полицейских, подозреваемых в убийстве пятилетнего мальчика Кирилла в Переяславе-Хмельницком, стрелял только один.

Об этом сообщается на сайте ГУ Нацполиции в области.

"Сотрудник полиции, находясь вне службы, на соседнем дворе "пристреливал" ружье. Случайно один выстрел попал во двор, где в это время гулял ребенок", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что руководители Переяслав-Хмельницкого отдела полиции Киевской области отстранены от выполнения служебных обязанностей.

Кроме того, глава Нацполиции Сергей Князев высказал глубокие соболезнования родным погибшего мальчика и пообещал "самое жесткое наказание для виновных".

"Это ужасная трагедия. Как папа – даже не могу представить горе и отчаяние родителей от потери ребенка. В то же время как руководитель Национальной полиции – уверяю, что мы максимально будем содействовать расследованию этой трагедии. Такие действия несовместимы с присягой и достоинством полицейского", – заявил он.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", вечером 3 июня под зданием Министерства внутренних дел в Киеве собрались возмущенные активисты с требованием наказать полицейских, которые подозреваются в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком.