Загнали в цифровой концлагерь: россияне гневно отреагировали на принятый в РФ закон

Во вторник, 16 апреля, в России утвердили в третьем, окончательном чтении так называемый закон о "надежной работе Рунета".

Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Для исполнения закона в России создадут дублирующую инфраструктуру, "устойчивую к внешним угрозам". Информацию, передаваемую в Рунете, станут шифровать с помощью местных средств криптографии. На реализацию закона из бюджета выделят 30 миллиардов рублей.

Закон вступит в силу с 1 ноября 2019 года. За координацию инфраструктуры будет отвечать Роскомнадзор. Авторы инициативы — сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Андрей Луговой.

Рядовые пользователи российского интернета отнеслись к закону с гневом. Они считают, что запланированные действия направлены не на защиту, а на изоляцию Рунета.

"Закон о надежном Интернете", надо же. Закон об изоляции российского сегмента Интернета, вот что это такое. Закон об учреждении информационного концлагеря, в который загоняют дорогих россиян при полном одобрении с их стороны", – пишут в комментариях к новости.

"Россия семимильными шагами идёт по пути совка", "Одно радует , что конец нам уже известен .Полный развал страны и обнищание населения", "Когда принималась законодательная база о блокировках сайтов в рунете, власть упирала на то, что это средство борьбы с террористами и экстремистами. По факту, это стало и средством политической цензуры в интересах правящего клана. Вот аналогичным образом всё будет и с законом о суверенном, типа, интернете", "Разумеется, всё, что делает путинский режим, подчинено одной главной цели - сохранение несменяемой и монопольной власти путинского клана в России", "Дуче думает,что это спасет его шкуру,народ никогда ему не простит повышение пенсионного возраста до смерти. Им надо жрать в три горла и хезать на золотых унитазах,а народ должен работать до издоха", "Дуче то в Италии был. У нас Пуче", "Вообще вырубать всё нахрен пора, какой интернет? Только путинская пропаганда должна быть в телевизорe. Запуски ракет и прочие победы!", – пишут также пользователи.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", президент России Владимир Путин подписал вызвавшие широкий общественный резонанс законы о блокировке фейковых новостей и наказании за оскорбление власти в интернете.