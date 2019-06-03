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В России произошло ДТП на скорости 200 км/час: видео аварии и последствий

понедельник, 03 июня 2019, 14:33
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В воскресенье, в России (Казань) произошло жестокое ДТП с участием внедорожника BMW.

Момент ДТП попал на видео и опубликован в YouTube.

На кадрах видно, как иномарка на огромной скорости пробивает дорожное ограждение и врезается в столб. Из искореженного авто вылезает мужчина и уходит.

Как сообщал "Апостроф", 15 декабря в России столкнулись два легковых автомобиля. В аварии погибли оба водителя и трое пассажиров одного из них, включая двух маленьких детей.

А в Казани (Россия) пассажирский автобус врезался в фуру: из 9 пострадавших двое госпитализированы с серьезными травмами.

Также в Чувашии (Россия) микроавтобус столкнулся с грузовиком.

Кроме того, в России столкнулись пассажирский автобус, два бензовоза и легковое авто, погибли шесть человек.

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