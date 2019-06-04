Появилось видео самоликвидации боевиков на Донбассе

В сети опубликовали видео, на котором боевики на Донбассе подрывают сами себя.

Соответствующее видео опубликовал украинский офицер Анатолий Штефан Штирлиц.

"Операция - самоликвидация представителей росийско - оккупационных войск на Донбассе. Отличный выстрел! Не останавливайтесь!" – говорится в подписи к кадрам.

На кадрах видно, как боевики одним взрывом ликвидируют сами себя.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали Абдуллу, "случайно" погибшего на Донбассе.

Также в сети показали фото 21-летнего боевика, Дмитрия Сидорова из Донецка, ликвидированного на Донбассе в пятницу, 8 февраля.

Кроме того, были опубликованы фото и данные про очередного боевика на Донбассе, Сергея Ляхова из российского города Новороссийск, который пополнил "Груз 200".