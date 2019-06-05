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Боевики обнародовали видео смертельного удара по грузовику ВСУ

среда, 05 июня 2019, 16:55
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Боевики незаконных вооруженных формирований на Донбассе опубликовали видео своего обстрела грузовика, перевозившего продукты для ВСУ 4 июня на линии разграничения, в ходе этой атаки погибли двое украинских военнослужащих.

Видеозапись, сделанная кем-то из боевиков, появилась на канале WarJournal Сhannel.

Следует отметить, что видео было сопровождено советской военной песней про "молодого Ленина" и "октябрь", которая пользуется высокой популярностью на оккупированных территориях Донбасса.

"Бойцы ДНР с помощью ПТРК подбили грузовик ВСУ", - подписано видео.

Во второй части короткой записи заметно как ко взорванному грузовику приближаются два человека, которые, конфликтуя между собой, занимаются мародерством на месте взрыва – собирают разбросанные по дороге продукты. Судя по отсутствию единой формы в одежде, можно сделать вывод, что это боевики ДНР.

Как сообщал "Апостроф", в ночь на 3 июня в бою на Донбассе трагически погиб военнослужащий отдельной десантно-штурмовой бригады старший сержант Вадим Забава.

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