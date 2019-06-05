Убийство ребенка в Переяслав-Хмельницком: в полиции приняли жесткое решение по фигурантам дела

Подозреваемые в причастности к убийству ребенка в Переяслав-Хмельницком Киевской области Иван Приходько и Владимир Петровец больше не являются сотрудниками правоохранительных органов.

Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщил спикер Национальной полиции Ярослав Тракало.

"Руководством полиции принято решение об увольнении подозреваемых в причастности к трагической гибели Кирилла сотрудников полиции. Это, собственно, самое жесткое дисциплинарное взыскание, которое можно было сделать в этой ситуации до завершения досудебного расследования Государственным бюро расследования и вынесения решения судом", - сказал Тракало.

По его словам, оба уже бывших правоохранителя будут ждать вердикта суда в этом резонансном уголовном производстве.

"Виновные в этой страшной беде должны понести суровую уголовную ответственность и наказание", - добавил Тракало.

Как сообщал "Апостроф", 31 мая в Переяслав-Хмельницком, Киевской области, пятилетний Кирилл Тлявов получил огнестрельную травму головы, которая оказалась смертельной. В убийстве обвиняют двоих сотрудников местной полиции.